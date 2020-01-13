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Espreso.tvСпорт"Астана" погнала украинского тренера, который побеждал МЮ

"Астана" погнала украинского тренера, который побеждал МЮ


фото: fcastana.kz
Казахстанская "Астана" по согласию обеих сторон расторгла контракт с главным тренером команды Романом Григорчуком

Об этом сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

Украинский специалист возглавил команду в середине сезона 2018 года, после чего в связи с семейными обстоятельствами покинул клуб, вернувшись к исполнению своих обязательств в январе 2019 года.

В прошлом сезоне вместе с командой Григорчук выиграл Суперкубок Казахстана, Премьер-Лигу и вывел команду в группу Лиги Европы. Также клуб покинули ассистенты тренера Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.

"Астана" благодарна украинскому тренеру за проделанную работу и желает ему успешного продолжения тренерской карьеры.
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