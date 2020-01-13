"Астана" погнала украинского тренера, который побеждал МЮ
13 января, 2020, 14:45
Казахстанская "Астана" по согласию обеих сторон расторгла контракт с главным тренером команды Романом Григорчуком
Об этом сообщает официальный сайт казахстанского клуба.
Украинский специалист возглавил команду в середине сезона 2018 года, после чего в связи с семейными обстоятельствами покинул клуб, вернувшись к исполнению своих обязательств в январе 2019 года.
В прошлом сезоне вместе с командой Григорчук выиграл Суперкубок Казахстана, Премьер-Лигу и вывел команду в группу Лиги Европы. Также клуб покинули ассистенты тренера Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.
"Астана" благодарна украинскому тренеру за проделанную работу и желает ему успешного продолжения тренерской карьеры.
- 7 января Роман Григорчук заявил, что отклонил предложения по меньшей мере пяти российских клубов .
- В конце декабря 2019 года сообщалось, что Роман Григорчук покинет "Астану" из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате Казахстана.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти