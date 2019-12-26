Победа над МЮ не спасла украинского тренера от отставки из "Астаны"
26 декабря, 2019, 13:51
Украинский тренер Роман Григорчук покинет "Астану", из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате Казахстана
Об этом сообщает KazFootball.
К концу 2019 г. украинский специалист Роман Григорчук покинет пост главного тренера казахстанской "Астаны". У украинского тренера есть еще год по контракту. Сейчас клуб решает вопрос о компенсации за досрочное расторжение соглашения.
Под руководством Романа Григорчука в 2019 году "Астана" стала чемпионом Казахстана, а на групповом раунде Лиги Европы заняла последнее место в группе L, получив лишь 3 очка, благодаря домашней победе над "Манчестер Юнайтед".
- 28 ноября в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы казахстанская "Астана" под руководством украинца Романа Григорчука победила английский МЮ со счетом 2:1.
- 7 ноября в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы голландский АЗ "Алкмаар" разгромил в Казахстане местную "Астану" со счетом 5: 0 .
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