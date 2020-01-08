Украинский тренер Григорчук отказался работать в России

8 января, 2020, 12:10

Украинский тренер казахстанской "Астаны" Роман Григорчук заявил, что отклонил предложения по меньшей мере пяти российских клубов

Об этом Григорчук заявил в интервью "ТаТоТаке".

По словам Григорчук, он отказался от менее пяти предложений возглавить российские клубы, поскольку считает сейчас невозможным работать в этой стране.

"Раньше, когда я работал в Латвии я очень хотел в чемпионат России. Считал его сильным. Через некоторое время и после соответствующих событий у нас, у меня этих вариантов появилось немало. Но это было уже такое время, когда это стало невозможно. сейчас я не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно. с топклубив предложений не было. Но их было много, минимум пять, в том числе с "Амкара". Остальное я бы не хотел называть " - сказал Григорчук.

54-летний Роман Григорчук возглавляет "Астану" с 2018 года. Также он тренировал запорожский "Металлург", "Черноморец", латвийские "Динабург", "Вентспилс" и азербайджанскую "Габала".