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Espreso.tvСпортУкраинский тренер Григорчук отказался работать в России

Украинский тренер Григорчук отказался работать в России


фото: football.ua
Украинский тренер казахстанской "Астаны" Роман Григорчук заявил, что отклонил предложения по меньшей мере пяти российских клубов

Об этом Григорчук заявил в интервью "ТаТоТаке".

По словам Григорчук, он отказался от менее пяти предложений возглавить российские клубы, поскольку считает сейчас невозможным работать в этой стране.

"Раньше, когда я работал в Латвии я очень хотел в чемпионат России. Считал его сильным. Через некоторое время и после соответствующих событий у нас, у меня этих вариантов появилось немало. Но это было уже такое время, когда это стало невозможно. сейчас я не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно. с топклубив предложений не было. Но их было много, минимум пять, в том числе с "Амкара". Остальное я бы не хотел называть " - сказал Григорчук.

54-летний Роман Григорчук возглавляет "Астану" с 2018 года. Также он тренировал запорожский "Металлург", "Черноморец", латвийские "Динабург", "Вентспилс" и азербайджанскую "Габала".

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