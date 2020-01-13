Лунин может перейти в один из бельгийских клубов
13 января, 2020, 17:50
Вратарь "Реала" Андрей Лунин может продолжить карьеру в Бельгии, если его переход в испанский "Овьедо" не состоится
Об этом сообщает "Футбол 24".
"Пока Ла Лига не дала разрешения на переход в "Овьедо". Сейчас Лунин имеет предложения из-за рубежа, наиболее реальный вариант - Бельгия, если переговоры с "Овьедо" сорвутся", - рассказал журналист AS Игнасио Бальядор.
"Вальядолид" уже вернул из аренды вратаря Хосе Антонио Каро, а Андрей Лунин пропустил вчерашнюю тренировку испанской команды.
- 11 января украинский голкипер Андрей Лунин отразил два одиннадцатиметровых в серии послематчевых пенальти и вывел "Вальядолид" в 1/16 финала Кубка Испании.
- 10 января стало известно, что "Вальядолид" готов вернуть Андрея Лунина "Реалу", для этого клуб планирует забрать из аренды своего резервного вратаря Хосе Каро.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти