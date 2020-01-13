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Espreso.tvСпортЛунин может перейти в один из бельгийских клубов

Лунин может перейти в один из бельгийских клубов


фото: facebook
Вратарь "Реала" Андрей Лунин может продолжить карьеру в Бельгии, если его переход в испанский "Овьедо" не состоится

Об этом сообщает "Футбол 24".

"Пока Ла Лига не дала разрешения на переход в "Овьедо". Сейчас Лунин имеет предложения из-за рубежа, наиболее реальный вариант - Бельгия, если переговоры с "Овьедо" сорвутся", - рассказал журналист AS Игнасио Бальядор.

"Вальядолид" уже вернул из аренды вратаря Хосе Антонио Каро, а Андрей Лунин пропустил вчерашнюю тренировку испанской команды.

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