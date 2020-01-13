Дешевые кредиты: учетную ставку будут снижать быстрее, чем ожидалось, - Рожкова

13 января, 2020, 15:55

Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что темпы снижения учетной ставки в 2020 году будут быстрее, чем ожидалось ранее

Об этом она сказала в интервью FinClub.

"У нас в январе запланирован следующий монетарный комитет, будем смотреть макропрогнозы, в том числе прогноз по ставке. Но мы уже понимаем, что, скорее всего, темп ее снижения будет более быстрым, чем мы предполагали ранее", - подчеркнула она.

"В условиях быстрого ослабления инфляционного давления логично прогнозировать более активное смягчение монетарной политики. Пусть экономические агенты уже ждут этого, пусть банки уже реагируют депозитам, снижают ставки по кредитам.

Покупательная способность национальной валюты растет. У нас плавающий курс, он может отклоняться в разные стороны на небольшие величины ", - добавила Рожкова.