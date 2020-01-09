В 2019 году инфляция в Украине составила 4,1% - Госстат
9 января, 2020, 18:33
По итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1%
Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.
Для сравнения, в 2018 году инфляция в Украине составляла 9,8%, в 2017 году - 13,7%, в 2016 году - 12,4%, а в 2015 году - 43,3%.
Цены в декабря 2019 года уменьшились на 0,2%.
"На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились. При этом на 2,4-0,5% снизились цены на мясо птицы, рис, сахар, фрукты, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия", - отметили в Госстате.
Таким образом, размер инфляции в 2019 году оказался меньше целевого уровня, который установил Национальный банк (5%).
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