В 2019 году инфляция в Украине составила 4,1% - Госстат

9 января, 2020, 18:33

По итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1%

Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

Для сравнения, в 2018 году инфляция в Украине составляла 9,8%, в 2017 году - 13,7%, в 2016 году - 12,4%, а в 2015 году - 43,3%.

Цены в декабря 2019 года уменьшились на 0,2%.

"На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились. При этом на 2,4-0,5% снизились цены на мясо птицы, рис, сахар, фрукты, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия", - отметили в Госстате.

Таким образом, размер инфляции в 2019 году оказался меньше целевого уровня, который установил Национальный банк (5%).