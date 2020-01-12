Трамп призвал иранские власти прекратить убийства протестующих

12 января, 2020, 19:19

Президент США Дональд Трамп обратился к иранским властям с призывом прекратить убийства протестующих

Об этом Трамп написал в twitter.

"Лидерам Ирана: Не убивайте протестующих. Вами уже убиты или арестованы тысячи, и мир наблюдает. Что более важно - наблюдают США. Включите интернет и позвольте журналистам свободно передвигаться. Остановите убийство вашего большого иранского народа", - написал Трамп.

Очередная волна антиправительственных протестов вспыхнула в Иране после признания страной вины в сбивании лайнера "Международных авиалиний Украины".

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020