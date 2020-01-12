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Espreso.tvМирТрамп призвал иранские власти прекратить убийства протестующих

Трамп призвал иранские власти прекратить убийства протестующих


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп обратился к иранским властям с призывом прекратить убийства протестующих

Об этом Трамп написал в twitter.

"Лидерам Ирана: Не убивайте протестующих. Вами уже убиты или арестованы тысячи, и мир наблюдает. Что более важно - наблюдают США. Включите интернет и позвольте журналистам свободно передвигаться. Остановите убийство вашего большого иранского народа", - написал Трамп.

Очередная волна антиправительственных протестов вспыхнула в Иране после признания страной вины в сбивании лайнера "Международных авиалиний Украины".

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