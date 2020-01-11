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Espreso.tvОбществоВ Иране из-за катастрофы украинского лайнера вспыхнули антиправительственные протесты

В Иране из-за катастрофы украинского лайнера вспыхнули антиправительственные протесты


фото: ukrinform.ua
В Тегеране после признания Ираном вины в гибели украинского лайнера вспыхнули антиправительственные протесты

Об этом сообщает The Guardian .

Издание отмечает, что в twitter появляются сообщения об уличных протестах в Тегеране против иранских властей после того, как они признали, что украинский самолет по ошибке сбили иранские военные.

Протестующие в Тегеране требуют отставки аятоллы Али Хаменеи, а также судебного наказания виновных в авиакатастрофе.

Судя по твитам и комментариям к ним, протестуют в основном студенты Технологического университета имени Амира Кабира в Тегеране.

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