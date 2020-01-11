В Иране из-за катастрофы украинского лайнера вспыхнули антиправительственные протесты
11 января, 2020, 20:07
В Тегеране после признания Ираном вины в гибели украинского лайнера вспыхнули антиправительственные протесты
Об этом сообщает The Guardian .
Издание отмечает, что в twitter появляются сообщения об уличных протестах в Тегеране против иранских властей после того, как они признали, что украинский самолет по ошибке сбили иранские военные.
Протестующие в Тегеране требуют отставки аятоллы Али Хаменеи, а также судебного наказания виновных в авиакатастрофе.
Судя по твитам и комментариям к ним, протестуют в основном студенты Технологического университета имени Амира Кабира в Тегеране.
Calls in Tehran for the resignation of Iran 's Supreme Leader Khamenei in the aftermath of the IRGC downing of a Ukrainian passenger jet # PS752 #IranPlaneshotdown https://t.co/UHRstMs4ma- Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) January 11, 2020
- 11 января президент Ирана Рухани пообещал в телефонном разговоре Владимиру Зеленскому, что виновные в сбивании украинского лайнера будут привлечены к ответственности.
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