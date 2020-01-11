В Иране из-за катастрофы украинского лайнера вспыхнули антиправительственные протесты

11 января, 2020, 20:07

В Тегеране после признания Ираном вины в гибели украинского лайнера вспыхнули антиправительственные протесты

Об этом сообщает The Guardian .

Издание отмечает, что в twitter появляются сообщения об уличных протестах в Тегеране против иранских властей после того, как они признали, что украинский самолет по ошибке сбили иранские военные.

Протестующие в Тегеране требуют отставки аятоллы Али Хаменеи, а также судебного наказания виновных в авиакатастрофе.

Судя по твитам и комментариям к ним, протестуют в основном студенты Технологического университета имени Амира Кабира в Тегеране.

Calls in Tehran for the resignation of Iran 's Supreme Leader Khamenei in the aftermath of the IRGC downing of a Ukrainian passenger jet # PS752 #IranPlaneshotdown https://t.co/UHRstMs4ma - Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) January 11, 2020