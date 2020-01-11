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Espreso.tvОбществоЯ верну всех погибших близким и родным, - Зеленский выступил с обращением после признания Ираном вины в гибели украинского лайнера

Я верну всех погибших близким и родным, - Зеленский выступил с обращением после признания Ираном вины в гибели украинского лайнера


фото: ukrinform.ua
Президент Украины Владимира Зеленского выступил с обращением к украинцам после телефонного разговора с главой Ирана Хасаном Рухани

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"В эти тяжелые дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны", - сказал Владимир Зеленский .

  • 11 января президент Ирана Рухани пообещал в телефонном разговоре Владимиру Зеленскому, что виновные в сбивании украинского лайнера будут привлечены к ответственности.
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