Я верну всех погибших близким и родным, - Зеленский выступил с обращением после признания Ираном вины в гибели украинского лайнера
11 января, 2020, 20:15
Президент Украины Владимира Зеленского выступил с обращением к украинцам после телефонного разговора с главой Ирана Хасаном Рухани
Об этом сообщает Офис президента Украины.
"В эти тяжелые дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны", - сказал Владимир Зеленский .
- 11 января президент Ирана Рухани пообещал в телефонном разговоре Владимиру Зеленскому, что виновные в сбивании украинского лайнера будут привлечены к ответственности.
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
-
Читайте также
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане