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Espreso.tvОбществоРухани пообещал Зеленскому привлечь виновных в гибели украинского лайнера к ответственности

Рухани пообещал Зеленскому привлечь виновных в гибели украинского лайнера к ответственности


фото: ukrinform.ua
Президент Ирана Рухани пообещал в телефонном разговоре Владимиру Зеленскому, что виновные в сбивании украинского лайнера будут привлечены к ответственности

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате сбивания самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Он признал, что трагедия произошла из-за ошибочных действий иранских военных.

Рухани заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

"Признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения его расследования без каких-либо задержек и препятствий. Жду дальнейшего конструктивного взаимодействия с Ираном в соответствии с нормами международного права", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что экипаж сбитого самолета действовал в соответствии с международными летными правилами и инструкциями.

Он отметил, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину.

"Для нас очень важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться", - сказал Зеленский.

Рухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирана ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе.

  • Напомним, 11 января Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана полного и открытого расследования катастрофы украинского самолета, привлечения виновных к ответственности, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.
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