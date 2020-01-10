Иран обвинил США во лжи о причинах катастрофы украинского самолета

10 января, 2020, 11:22

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии назвал ложью информацию о том, что самолет Международных авиалиний Украины (МАУ) близ Тегерана был сбит зенитными ракетами

"Жаль, но психологическая манипуляция правительства США и тех, кто сознательно или бессознательно ее поддерживает, только добавляет горя тем, кто потерял родных", - цитирует Рабии Информационное агентство Исламской Республики.

Он также посоветовал США отказаться от подачи "ложной информации о трагедии".

Вечером 9 января ряд СМИ (в частности американских) со ссылкой на американскую разведку , а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщили о том, что катастрофа самолета МАУ произошла вследствие попадания в него зенитных ракет.