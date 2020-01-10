В Саудовской Аравии болельщик выбежал на поле, чтобы пообниматься с Месси
10 января, 2020, 10:20
Во время полуфинального матча за Суперкубок Испании, который проводился в Саудовской Аравии, болельщик выбежал на футбольное поле, чтобы прикоснуться к нападающему "Барселоны" Лионелю Месси
Об этом сообщает Goal в twitter.
9 января в полуфинальном матче за Суперкубок Испании "Атлетико" победил "Барселону" со счетом 3: 2, встреча запомнилась не только красивыми забитыми мячами, но и курьезным случаем.
После финального свистка на футбольном поле появился один из болельщиков, у которого была только одна цель - обнять своего кумира нападающего "Барсы" Лионеля Месси. Фанату это удалось, однако служба безопасности с трудом сразу оттащила болельщика.
Everybody wants a piece of Lionel Messi. pic.twitter.com/cOMl1zDOR3- Goal (@goal) 9 января 2020
- 27 декабря Лионель Месси рассказал, что прежде чем пробить штрафной удар , он внимательно следит за голкипером соперника.
- 13 декабря легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо признался, что считает аргентинца Лионеля Месси лучшим футболистом своего поколения , но не истории.
- 4 декабря нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что в отличие от Криштиану Роналду, он выстраивает игру команды на футбольном поле.
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