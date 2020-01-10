В Саудовской Аравии болельщик выбежал на поле, чтобы пообниматься с Месси

10 января, 2020, 10:20

Во время полуфинального матча за Суперкубок Испании, который проводился в Саудовской Аравии, болельщик выбежал на футбольное поле, чтобы прикоснуться к нападающему "Барселоны" Лионелю Месси

Об этом сообщает Goal в twitter.

9 января в полуфинальном матче за Суперкубок Испании "Атлетико" победил "Барселону" со счетом 3: 2, встреча запомнилась не только красивыми забитыми мячами, но и курьезным случаем.

После финального свистка на футбольном поле появился один из болельщиков, у которого была только одна цель - обнять своего кумира нападающего "Барсы" Лионеля Месси. Фанату это удалось, однако служба безопасности с трудом сразу оттащила болельщика.