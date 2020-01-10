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Espreso.tvСпортУсик призвал Фьюри "не плакать"

Усик призвал Фьюри "не плакать"


фото: facebook
Украинский боксер Александр Усик отреагировал на критику со стороны английского Тайсона Фьюри и призвал его не плакать

Об этом боксер сообщил в instagram-stories.

"Тайсон, не плачь", - написал Александр Усик.

Украинец получил статус обязательного претендента на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе, поскольку стал абсолютным чемпионом мира в своей предыдущей категории - первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Тайсон Фьюри в следующем поединке сразится в матче-реванше с Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версии WBC, принадлежащее американцу.

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