Усик призвал Фьюри "не плакать"
10 января, 2020, 12:27
Украинский боксер Александр Усик отреагировал на критику со стороны английского Тайсона Фьюри и призвал его не плакать
Об этом боксер сообщил в instagram-stories.
"Тайсон, не плачь", - написал Александр Усик.
Украинец получил статус обязательного претендента на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе, поскольку стал абсолютным чемпионом мира в своей предыдущей категории - первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
Тайсон Фьюри в следующем поединке сразится в матче-реванше с Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версии WBC, принадлежащее американцу.
- 8 января британский боксер Тайсон Фьюри назвал несправедливым решение отдать Александру Усику первое место в рейтинге WBO и назвал украинца бездомным.
- Напомним, британский тяжеловес Джошуа решил отказаться от титула чемпиона мира WBO , за который в следующем бою поспорит официальный претендент на пояс украинец Александр Усик.
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