Усик призвал Фьюри "не плакать"

10 января, 2020, 12:27

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на критику со стороны английского Тайсона Фьюри и призвал его не плакать

Об этом боксер сообщил в instagram-stories.

"Тайсон, не плачь", - написал Александр Усик.

Украинец получил статус обязательного претендента на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе, поскольку стал абсолютным чемпионом мира в своей предыдущей категории - первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Тайсон Фьюри в следующем поединке сразится в матче-реванше с Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версии WBC, принадлежащее американцу.