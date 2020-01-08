Фьюри набросился на Усика из-за титула WBO

8 января, 2020, 11:18

Британский боксер Тайсон Фьюри назвал несправедливым решение отдать Александру Усику первое место в рейтинге WBO и назвал украинца беспризорным

Об этом сообщает BoxingScene .

Недовольство Фьюри вызвало решение WBO (Всемирной боксерской организации) назначить Усика обязательным претендентом на титул в супертяжелом весе. В то же время, президент WBO Пако Валькарсель предложил британцу бой против Баходир Жалолова из Узбекистана.

"Возможно я бы и послушал вас, если бы вы не двинулись меня с первого места в рейтинге WBO и не поставили на первую позицию какого-то бездомного с крузервейт, который провел только один бой в супертяжелом весе. Тогда вы имели право что-то мне говорить", - сказал Фьюри.

Усик получил статус обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе, поскольку стал абсолютным чемпионом мира в своей предыдущей категории - первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Тайсон Фьюри в следующем поединке сразится в матче-реванше с Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версии WBC, принадлежащий американцу.