Фьюри набросился на Усика из-за титула WBO
Об этом сообщает BoxingScene .
Недовольство Фьюри вызвало решение WBO (Всемирной боксерской организации) назначить Усика обязательным претендентом на титул в супертяжелом весе. В то же время, президент WBO Пако Валькарсель предложил британцу бой против Баходир Жалолова из Узбекистана.
"Возможно я бы и послушал вас, если бы вы не двинулись меня с первого места в рейтинге WBO и не поставили на первую позицию какого-то бездомного с крузервейт, который провел только один бой в супертяжелом весе. Тогда вы имели право что-то мне говорить", - сказал Фьюри.
Усик получил статус обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе, поскольку стал абсолютным чемпионом мира в своей предыдущей категории - первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
Тайсон Фьюри в следующем поединке сразится в матче-реванше с Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версии WBC, принадлежащий американцу.
- Напомним, британский тяжеловес Джошуа решил отказаться от титула чемпиона мира WBO , за который в следующем бою поспорит официальный претендент на пояс украинец Александр Усик.
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