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Espreso.tvСпортДжошуа откажется от титула WBO, Усик в следующем бою будет драться за чемпионство

Джошуа откажется от титула WBO, Усик в следующем бою будет драться за чемпионство


фото: WBN
Британский тяжеловес Джошуа решил отказаться от титула чемпиона мира WBO, за который в следующем бою поспорит официальный претендент на пояс украинец Александр Усик

Об этом сообщает WorldBoxingNews .

Джошуа в следующем поединке решил защищать пояс IBF (Международной боксерской федерации) против обязательного претендента болгарина Кубрата Пулева. Поэтому британец откажется от пояса WBO (Всемирной боксерской организации) и он станет вакантным.

Таким образом, в следующем поединке за звание чемпиона мира в супертяжелом весе сразится Александр Усик, который является официальным претендентом на титул WBO.

Решение Джошуа связано с тем, что он и Усик является боксерами одного промоутера - Эдди Хирна, который хочет оставить в руках своих бойцов чемпионские титулы.

Наиболее вероятным соперником Усика в бою за титул чемпиона мира WBO является новозеландец Джозеф Паркер, у которого пояс в 2018 году отобрал Джошуа.

Британец также обладает званием чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Обладателем титула WBC (Всемирного боксерского совета) является американец Деонтей Уайлдер.

 

 

Напомним, 10 декабря 2019 промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа Эдди Хирн заявил, что следующим соперником британца станет болгарин Кубрат Пулев .

  • 11 декабря Эдди Хирн сообщил, что следующий бой Александра Усика против британца Дерека Чисоры состоится в марте 2020 года .

24 декабря Хирн предположил, что Джошуа может отказаться от одного пояса , из-за неопределенности с боями против Усика и Пулева.

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