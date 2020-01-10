Курс доллара опустился ниже 24 грн

10 января, 2020, 17:55

Курс доллара на межбанковском валютном рынке 10 января завершил торги на отметке 23,95 грн, что на 17 копеек ниже вчерашних показателей

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,0100 - 24,0350 грн / доллар, евро 26,6462 - 26,6692 грн / евро. В течение дня ослабление иностранной валюты только усилилось.

В обменных пунктах сегодня курс покупки доллара составил 23,87 (23,92 - 9 января), продажи - 24,19 (24,26 - 9 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составил 26,35 (26,41 - 9 января), продажи - 26,86 (26,94 - 9 января) грн за евро. В то же время крупнейшие банки реагировали на ослабление доллара более сдержанно и предлагали валюту по 24,15-24,65 грн / доллар.