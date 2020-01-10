Курс доллара опустился ниже 24 грн
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,0100 - 24,0350 грн / доллар, евро 26,6462 - 26,6692 грн / евро. В течение дня ослабление иностранной валюты только усилилось.
В обменных пунктах сегодня курс покупки доллара составил 23,87 (23,92 - 9 января), продажи - 24,19 (24,26 - 9 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составил 26,35 (26,41 - 9 января), продажи - 26,86 (26,94 - 9 января) грн за евро. В то же время крупнейшие банки реагировали на ослабление доллара более сдержанно и предлагали валюту по 24,15-24,65 грн / доллар.
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Напомним, Национальный банк Украины на 9 января 2020 г. установил официальный курс доллара на уровне 23,83 гривен, это на 15 копеек выше по сравнению с показателем предыдущего банковского дня.
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