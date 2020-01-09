Официальные курсы доллара и евро резко выросли
9 января, 2020, 10:20
Национальный банк Украины на 9 января 2020 г. установил официальный курс доллара на уровне 23,83 гривень, это на 15 копеек выше по сравнению с показателем предыдущего банковского дня
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины .
Согласно информации на сайте НБУ, официальный курс гривни к доллару на 9 января установлен на таком уровне: 23,8345 гривень за доллар (-0,1560).
При этом курс доллара на 8 января составил 23,6785 гривень за доллар.
Курс евро на 9 января установлен на 26,49 гривень за доллар - то есть, за сутки европейская валюта укрепилась на 10 копеек. В предыдущий день официальный курс евро составлял 26,39.
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