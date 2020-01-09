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Espreso.tvОбществоОфициальные курсы доллара и евро резко выросли

Официальные курсы доллара и евро резко выросли

Национальный банк Украины на 9 января 2020 г. установил официальный курс доллара на уровне 23,83 гривень, это на 15 копеек выше по сравнению с показателем предыдущего банковского дня

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины .

Согласно информации на сайте НБУ, официальный курс гривни к доллару на 9 января установлен на таком уровне: 23,8345 гривень за доллар (-0,1560).

При этом курс доллара на 8 января составил 23,6785 гривень за доллар.

Курс евро на 9 января установлен на 26,49 гривень за доллар - то есть, за сутки европейская валюта укрепилась на 10 копеек. В предыдущий день официальный курс евро составлял 26,39.

 

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