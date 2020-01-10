Курс НБУ: гривня за сутки потеряла 28 копеек
10 января, 2020, 09:40
Национальный банк ослабил официальный курс гривни сразу на 28 копеек, установив его на 10 января на уровне 24,11 гривни за доллар
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,79. Днем ранее курс был 26,49 гривни.
- Напомним, Национальный банк Украины на 9 января 2020 г. установил официальный курс доллара на уровне 23,83 гривни, это на 15 копеек выше по сравнению с показателем предыдущего банковского дня.
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