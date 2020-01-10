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Espreso.tvОбществоКурс НБУ: гривня за сутки потеряла 28 копеек

Курс НБУ: гривня за сутки потеряла 28 копеек

Национальный банк ослабил официальный курс гривни сразу на 28 копеек, установив его на 10 января на уровне 24,11 гривни за доллар

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,79. Днем ранее курс был 26,49 гривни.

 

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