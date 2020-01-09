Россия в 2,5 раза сократила транзит газа через Украину - росСМИ

9 января, 2020, 11:38

С начала 2020 года российская компания "Газпром" резко сократила поставки газа транзитом через Украину

Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на данные "Газпрома".

Сообщается, что с начала года "Газпром" начал резкое снижение поставок газа, прежде всего за счет трехкратного сокращения транзита через Украину. В частности, еще 30 декабря объем поставок через Украину составляли 262,3 млн кубометров в сутки, а на 7 января транзит снизился до 91,2 млн кубометров.

Отметим, согласно новому контракту на транзит "Газпром" должен прокачать через Украину 65 млрд кубометров в 2020 году, а исходя из этих объемов, среднесуточные поставки должны составлять около 180 млн кубометров. Подчеркивается, что российская компания будет платить за эти мощности, даже если их не использует.