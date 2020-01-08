Эрдоган и Путин открыли новый газопровод в обход Украины

8 января, 2020, 15:55

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Стамбуле открыли первую очередь газопровода TurkStream ( "Турецкий поток")

Об этом сообщает " Европейская правда ".

"Газопровод TurkStream начинается на российском побережье в Анапе, затем проходит более 930 км по дну Черного моря и выходит на турецком побережье в районе города Киик, обходя Украину", - говорится в сообщении.

Первая очередь, которая была открыта в среду, 8 января, будет поставлять 15,75 млрд кубометров российского газа на турецкий рынок, вторая - обеспечивать российским газом через Турцию юг и юго-восток Европы.

Эрдоган на церемонии открытия заявил, что "Турция и РФ в ходе реализации продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества" и назвал Путина "своим дорогим другом, который был архитектором этого проекта".

Путин в свою очередь выразил уверенность, что в РФ и Турция реализуют еще много совместных проектов. "Конечно же, хочу отдельно выразить благодарность президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий", - сказал российский лидер.

На церемонии также присутствовали президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Перед церемонией Эрдоган и Путин провели встречу тет-а-тет, которая, по данным турецких СМИ, длилась более полутора часов.

Следует отметить, что церемония открытия была символической, поскольку газ по трубопроводу уже подается определенное время.