Эрдоган и Путин открыли новый газопровод в обход Украины
Об этом сообщает " Европейская правда ".
"Газопровод TurkStream начинается на российском побережье в Анапе, затем проходит более 930 км по дну Черного моря и выходит на турецком побережье в районе города Киик, обходя Украину", - говорится в сообщении.
Первая очередь, которая была открыта в среду, 8 января, будет поставлять 15,75 млрд кубометров российского газа на турецкий рынок, вторая - обеспечивать российским газом через Турцию юг и юго-восток Европы.
Эрдоган на церемонии открытия заявил, что "Турция и РФ в ходе реализации продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества" и назвал Путина "своим дорогим другом, который был архитектором этого проекта".
Путин в свою очередь выразил уверенность, что в РФ и Турция реализуют еще много совместных проектов. "Конечно же, хочу отдельно выразить благодарность президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий", - сказал российский лидер.
На церемонии также присутствовали президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
Перед церемонией Эрдоган и Путин провели встречу тет-а-тет, которая, по данным турецких СМИ, длилась более полутора часов.
Следует отметить, что церемония открытия была символической, поскольку газ по трубопроводу уже подается определенное время.
- Турция является одним из крупнейших потребителей российского газа. Строительство TurkStream общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров началось в мае 2017 года.
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