Ребров выгнал из "Ференцвароша" украинского футболиста

9 января, 2020, 17:07

Полузащитник Данила Игнатенко, который на правах аренды выступает за венгерский "Ференцварош" может вернуться в "Шахтер"

Об этом сообщает Nemzetisport.

Данила Игнатенко не полетел на сборы вместе с "Ференцварошем" в Испанию, и может покинуть команду. Игрой полузащитника недовольны в клубе. Контракт Игнатенко принадлежит донецкому "Шахтеру" и "Ференцварош" не планирует его выкупать.

В нынешнем сезоне на счету хавбека 26 матчей, один мяч и один ассист. За "Ференцварош" также выступают еще два украинских игрока - Игорь Харатин и Александр Зубков.