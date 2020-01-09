 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРебров выгнал из "Ференцвароша" украинского футболиста

Ребров выгнал из "Ференцвароша" украинского футболиста


фото: fradi.hu
Полузащитник Данила Игнатенко, который на правах аренды выступает за венгерский "Ференцварош" может вернуться в "Шахтер"

Об этом сообщает Nemzetisport.

Данила Игнатенко не полетел на сборы вместе с "Ференцварошем" в Испанию, и может покинуть команду. Игрой полузащитника недовольны в клубе. Контракт Игнатенко принадлежит донецкому "Шахтеру" и "Ференцварош" не планирует его выкупать.

В нынешнем сезоне на счету хавбека 26 матчей, один мяч и один ассист. За "Ференцварош" также выступают еще два украинских игрока - Игорь Харатин и Александр Зубков.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 января, 2020 четверг

больше новостей

9 января, 2020 четверг

8 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать