Ребров выгнал из "Ференцвароша" украинского футболиста
9 января, 2020, 17:07
Полузащитник Данила Игнатенко, который на правах аренды выступает за венгерский "Ференцварош" может вернуться в "Шахтер"
Об этом сообщает Nemzetisport.
Данила Игнатенко не полетел на сборы вместе с "Ференцварошем" в Испанию, и может покинуть команду. Игрой полузащитника недовольны в клубе. Контракт Игнатенко принадлежит донецкому "Шахтеру" и "Ференцварош" не планирует его выкупать.
В нынешнем сезоне на счету хавбека 26 матчей, один мяч и один ассист. За "Ференцварош" также выступают еще два украинских игрока - Игорь Харатин и Александр Зубков.
- 4 января украинца Сергея Реброва признали лучшим тренером десятилетия в венгерском клубе "Ференцварош".
- Напомним, в ноябре бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Александр Зубков считает, что венгерский чемпионат сильнее украинского .
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