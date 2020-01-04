Реброва признали лучшим тренером десятилетия в Венгрии
4 января, 2020, 12:25
Украинца Сергея Реброва признали лучшим тренером десятилетия в венгерском клубе "Ференцварош"
Об этом сообщает football.ua.
Голосование прошло среди болельщиков "Ференцвароша", которые определяли успешного тренера команды за последние 10 лет.
Первое место с большим отрывом досталось Сергею Реброву, за которого свой голос отдали 1627 респондентов, что составило 72,7% от общего количества.
Ребров пришел в команду в августе 2018 года и сумел выиграть чемпионат Венгрии и вывести клуб в групповой раунд Лиги Европы.
Второе место занял Томас Долль (16,5%), а третьим оказался Рикардо Мониша (77 голосов и 3,4%).
Лучшим игроком десятилетия в "Ференцвароше" признали Золтана Геру.
- Напомним, в ноябре Сергей Ребров рассказал, что большой опыт он получил благодаря игре под руководством легендарного тренера Валерия Лобановского.
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