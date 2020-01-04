Реброва признали лучшим тренером десятилетия в Венгрии

4 января, 2020, 12:25

Украинца Сергея Реброва признали лучшим тренером десятилетия в венгерском клубе "Ференцварош"

Об этом сообщает football.ua.

Голосование прошло среди болельщиков "Ференцвароша", которые определяли успешного тренера команды за последние 10 лет.

Первое место с большим отрывом досталось Сергею Реброву, за которого свой голос отдали 1627 респондентов, что составило 72,7% от общего количества.

Ребров пришел в команду в августе 2018 года и сумел выиграть чемпионат Венгрии и вывести клуб в групповой раунд Лиги Европы.

Второе место занял Томас Долль (16,5%), а третьим оказался Рикардо Мониша (77 голосов и 3,4%).

Лучшим игроком десятилетия в "Ференцвароше" признали Золтана Геру.