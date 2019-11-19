Экс-игрок "Шахтера" считает венгерский чемпионат сильнее украинского
19 ноября, 2019, 15:26
Украинский полузащитник венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков, права которого принадлежат донецкому "Шахтеру", рассказал об уровне чемпионата Венгрии.
Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Александр Зубков считает, что венгерский чемпионат сильнее украинского
Об этом сообщает программа ПРОФУТБОЛ.
Украинский полузащитник венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков, права которого принадлежат донецкому "Шахтеру", рассказал об уровне чемпионата Венгрии.
"Ничего не знал об этой стране, когда переходил сюда. Потом уже узнал, что здесь хорошая команда и чемпионат. Был в шоке. Скорее всего, чемпионат Венгрии сильнее украинского. У всех хорошие поля, стадионы, поддержка на стадионах", - рассказал полузащитник.
В нынешнем сезоне Зубков провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. "Ференцварош", который идет на первой строчке в чемпионате Венгрии, тренирует украинский специалист Сергей Ребров.
- Летом болельщики венгерского "Ференцвароша", который возглавляет украинец Сергей Ребров, устроили команде овации, несмотря на позорное поражение в квалификации Лиги чемпионов.
- Напомним, 23 июля Сергей Ребров на 3 года продлил контракт с "Ференцварошем".
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