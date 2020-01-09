"Ворскла" продлила контракт с ключевым футболистом
9 января, 2020, 19:15
Нападающий Денис Васин продлил контракт с полтавской "Ворсклой"
Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.
Форвард "Ворсклы" Денис Васин своей уверенной игрой в первой части сезона 2019/2020 убедил руководителей и тренерский штаб полтавского клуба, с ним стоит продлить контракт. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2021 года.
В нынешнем сезоне Васин принял участие в 14 встречах чемпионата Украины по футболу, и забил 4 гола. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 300 тыс. евро.
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