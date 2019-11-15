Вывести ребят на новый уровень, - Максимов о целях в "Ворскле"
Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.
Новый главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал свое назначение и рассказал о своих целях в клубе.
"Пока задача познакомиться с футболистами. Понятно, что на эмоциях каждый хочет себя показать. Будем работать, посмотрим, как будет дальше. Главное - чтобы желание у них было. В психологическом плане нужно вывести ребят на новый уровень. Думаю, футбол покажет и результат покажет ", - пояснил специалист.
Также Максимов выразил свое мнение относительно полтавского клуба.
"Ворскла" - это команда с именем. Год назад она была на третьем месте, играла в Лиге Европы. Проблемы сейчас у всех есть. Наша задача выйти и будем что-то решать ", - высказался 50-летний тренер.
- 15 ноября полтавская "Ворскла" официально объявила о назначении на пост главного тренера украинской специалиста Юрия Максимова
- 14 ноября футбольный клуб "Ворскла" освободил от должности главного тренера Виталия Косовского.
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