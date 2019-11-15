Вывести ребят на новый уровень, - Максимов о целях в "Ворскле"

15 ноября, 2019, 22:40

Новоиспеченный главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов признался, что планирует вывести команду на новый уровень

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Новый главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал свое назначение и рассказал о своих целях в клубе.

"Пока задача познакомиться с футболистами. Понятно, что на эмоциях каждый хочет себя показать. Будем работать, посмотрим, как будет дальше. Главное - чтобы желание у них было. В психологическом плане нужно вывести ребят на новый уровень. Думаю, футбол покажет и результат покажет ", - пояснил специалист.

Также Максимов выразил свое мнение относительно полтавского клуба.

"Ворскла" - это команда с именем. Год назад она была на третьем месте, играла в Лиге Европы. Проблемы сейчас у всех есть. Наша задача выйти и будем что-то решать ", - высказался 50-летний тренер.