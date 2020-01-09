На Сумщине столкнулись грузовик и внедорожник: погиб 9-летний ребенок и еще один человек, есть пострадавшие
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Происшествие произошло в среду, около 19:00 на автотрассе Н-12 Киев-Сумы-Юнаковка, вблизи села Гамалеевка Лебединского района.
"В результате столкновения грузовика SKANIA и внедорожника погибли 30-летний водитель Шевроле и 9-летняя девочка. Еще двое пассажиров Шевроле, женщина и мужчина, с телесными повреждениями доставлены в областную больницу, последний - в тяжелом, неконтактном состоянии. Водитель тяжеловеса SKANIA не пострадал", - сообщили правоохранители.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лебединского отделения, сотрудники следственного управления ГУНП области и специалисты-криминалисты.
В полиции по факту ДТП уже открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 УК Украины, продолжаются первоочередные следственные действия.
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