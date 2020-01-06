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Espreso.tvОбществоСмертельное ДТП в Черкасской: пьяный водитель сбил 2 детей, один ребенок погиб

Смертельное ДТП в Черкасской: пьяный водитель сбил 2 детей, один ребенок погиб


фото: Нацполіція
5 января, около 17:00 на Черкасщине нетрезвый мужчина насмерть сбил ребенка, другой находится в больнице

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Сегодня около 17 часов в Корсунь-Шевченковском районе водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа" , - сообщили в Нацполиции.

В полиции заявили, что по факту убийства открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время водитель, который совершил данное ДТП, задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

 

 

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