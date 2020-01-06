Смертельное ДТП в Черкасской: пьяный водитель сбил 2 детей, один ребенок погиб

6 января, 2020, 12:51

5 января, около 17:00 на Черкасщине нетрезвый мужчина насмерть сбил ребенка, другой находится в больнице

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Сегодня около 17 часов в Корсунь-Шевченковском районе водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа" , - сообщили в Нацполиции.

В полиции заявили, что по факту убийства открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время водитель, который совершил данное ДТП, задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.