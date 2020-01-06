Смертельное ДТП в Черкасской: пьяный водитель сбил 2 детей, один ребенок погиб
6 января, 2020, 12:51
5 января, около 17:00 на Черкасщине нетрезвый мужчина насмерть сбил ребенка, другой находится в больнице
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Сегодня около 17 часов в Корсунь-Шевченковском районе водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа" , - сообщили в Нацполиции.
В полиции заявили, что по факту убийства открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время водитель, который совершил данное ДТП, задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Читайте также
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
-
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
Читайте также
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
-
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?