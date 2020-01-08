В Никополе столкнулись автобус и 2 легковушки: погиб человек, еще 12 - пострадали

8 января, 2020, 13:37

ДТП произошло 8 января около 7 утра в районе газостанции г. Никополя с участием автобуса "Икарус" и автомобилей "Daewoo Nexia" и "Chevrolet Aveo"

О ДТП сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Как предварительно установлено, сначала произошло столкновение двух легковых автомобилей, после чего автомобиль" Chevrolet "столкнулся с автобусом. Во время ДТП в автобусе находилось около 30 пассажиров. В результате автомобильной аварии погиб пассажир автомобиля" Daewoo Nexia ". Также в больницу доставлены водитель и 9 пассажиров автобуса, водитель автомобиля "Chevrolet" и автомобиля "Daewoo", - заявляют в полиции.

Также правоохранители добавляют, что по факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). На месте происшествия работают следователи ГУНП в Днепропетровской области.