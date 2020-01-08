МЮ установил позорное достижение в матче против "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Opta y twitter.
В полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Олд Траффорд", уступил принципиальному сопернику "Манчестер Сити" со счетом 3: 1.
В первом тайме команда Оле-Гуннара Сульшера пропустила в свои ворота три мяча, на 17-й минуте отличился португалец Бернарду Силва, на 33-й алжирец Рияд Марез, а на 38-й - мяч в сетку собственных ворот переправил бразильский полузащитник МЮ Андреас Перейра.
Последний раз в домашнем матче "Манчестер Юнайтед" пропускал три мяча, за стартовые 45 минут, в 1997-м году, тогда забить удалось "Мидлсбро".
3 - Man Utd have conceded three first half goals for the first time since August 2018 against Brighton in the Premier League. Mess.- OptaJoe (@OptaJoe) 7 января 2020
- 27 декабря полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей получил самую быструю желтую карточку в истории чемпионата Англии по футболу.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-