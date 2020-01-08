МЮ установил позорное достижение в матче против "Манчестер Сити"

8 января, 2020, 13:03

"Манчестер Юнайтед" в матче Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" пропустил три гола в первом тайме домашнего матча впервые с 1997 года

Об этом сообщает Opta y twitter.

В полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Олд Траффорд", уступил принципиальному сопернику "Манчестер Сити" со счетом 3: 1.

В первом тайме команда Оле-Гуннара Сульшера пропустила в свои ворота три мяча, на 17-й минуте отличился португалец Бернарду Силва, на 33-й алжирец Рияд Марез, а на 38-й - мяч в сетку собственных ворот переправил бразильский полузащитник МЮ Андреас Перейра.

Последний раз в домашнем матче "Манчестер Юнайтед" пропускал три мяча, за стартовые 45 минут, в 1997-м году, тогда забить удалось "Мидлсбро".

3 - Man Utd have conceded three first half goals for the first time since August 2018 against Brighton in the Premier League. Mess. - OptaJoe (@OptaJoe) 7 января 2020