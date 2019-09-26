Финалист Лиги чемпионов хочет перехватить тренера в МЮ

26 сентября, 2019, 11:55

Известный итальянский тренер Массимилано Аллегри может возглавить английский футбольный клуб "Тоттенхэм"

Об этом сообщает The Sun.

Финалист Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм" планирует сменить главного тренера. На место аргентинца Почеттино может прийти екстренер "Ювентусу" и "Милана" итальянец Массимилиано Аллегри.

Руководство лондонского клуба недовольно стартом "Тоттенхэма" в чемпионате Англии, где команда за 6 матчей набрала всего 8 пунктов. Кроме этого, лондонцы вылетели из Кубка английской лиги, уступив в серии пенальти скромном "Колчестер".

24 сентября сообщалось, что Массимилано Аллегри может возглавить МЮ .

The SunПодробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3859237-istochnik-allegri-gotov-vozglavit-tottenhem.html?utm_source=copypaste

The SunПодробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3859237-istochnik-allegri-gotov-vozglavit-tottenhem.html?utm_source=copypaste

The SunПодробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3859237-istochnik-allegri-gotov-vozglavit-tottenhem.html?utm_source=copypaste

The SunПодробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3859237-istochnik-allegri-gotov-vozglavit-tottenhem.html?utm_source=copypaste