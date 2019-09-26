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Espreso.tvСпортФиналист Лиги чемпионов хочет перехватить тренера в МЮ

Финалист Лиги чемпионов хочет перехватить тренера в МЮ


фото: teamtalk.com
Известный итальянский тренер Массимилано Аллегри может возглавить английский футбольный клуб "Тоттенхэм"

Об этом сообщает The Sun.

Финалист Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм" планирует сменить главного тренера. На место аргентинца Почеттино может прийти екстренер "Ювентусу" и "Милана" итальянец Массимилиано Аллегри.

Руководство лондонского клуба недовольно стартом "Тоттенхэма" в чемпионате Англии, где команда за 6 матчей набрала всего 8 пунктов. Кроме этого, лондонцы вылетели из Кубка английской лиги, уступив в серии пенальти скромном "Колчестер".

 The SunПодробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3859237-istochnik-allegri-gotov-vozglavit-tottenhem.html?utm_source=copypaste 
 The SunПодробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3859237-istochnik-allegri-gotov-vozglavit-tottenhem.html?utm_source=copypaste 
 The SunПодробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3859237-istochnik-allegri-gotov-vozglavit-tottenhem.html?utm_source=copypaste 
 The SunПодробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3859237-istochnik-allegri-gotov-vozglavit-tottenhem.html?utm_source=copypaste
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