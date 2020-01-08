Звездный игрок "Ювентуса" Де Лигт может вернуться в "Аякс"
8 января, 2020, 19:34
Во время зимнего трансферного окна нидерландский "Аякс" может арендовать защитника Маттейса Де Лигта у туринского "Ювентуса"
Об этом сообщает vtbl.nl .
Де Лигт перешел в туринский "Ювентус" из амстердамского "Аякса", во время летнего трансферного окна, в 2019 году, итальянцы выложили за нидерландского защитника 75 млн евро.
Защитник не смог закрепиться в основном составе "Юве", и не против возвращения в "Аякс", чтобы получить игровую практику накануне финальной части Евро-2020.
В нынешнем сезоне 20-летний центрбэк провел 17 матчей и забил 1 гол. В последних трех турах Серии А Де Лигт ни разу не вышел в основе и лишь однажды вышел на замену.
- 23 декабря стало известно, что поражение в Суперкубке Италии от римского "Лацио" стало для нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду первым в финале, начиная с 2013-го года.
- 18 декабря нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче против "Сампдории" забил чудо-гол головой и сравнил себя с культовым баскетболистом Майклом Джорданом.
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