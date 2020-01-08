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Espreso.tvСпортЗвездный игрок "Ювентуса" Де Лигт может вернуться в "Аякс"

Звездный игрок "Ювентуса" Де Лигт может вернуться в "Аякс"


фото: vtbl.nl
Во время зимнего трансферного окна нидерландский "Аякс" может арендовать защитника Маттейса Де Лигта у туринского "Ювентуса"

Об этом сообщает vtbl.nl .

Де Лигт перешел в туринский "Ювентус" из амстердамского "Аякса", во время летнего трансферного окна, в 2019 году, итальянцы выложили за нидерландского защитника 75 млн евро.

Защитник не смог закрепиться в основном составе "Юве", и не против возвращения в "Аякс", чтобы получить игровую практику накануне финальной части Евро-2020.

В нынешнем сезоне 20-летний центрбэк провел 17 матчей и забил 1 гол. В последних трех турах Серии А Де Лигт ни разу не вышел в основе и лишь однажды вышел на замену.

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