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Espreso.tvСпортУсик назвал самого сложного соперника в супертяжелом весе

Усик назвал самого сложного соперника в супертяжелом весе


фото: Reuters
Украинский боксер считает наиболее сложным соперником в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри

Об этом сообщает Usyk17 в youtube.

"С самим собой трудно. Но, думаю, с Фьюри будет сложнее. Он очень непредсказуемый тип: два метра ростом, непонятно, что у него в голове, как и у меня", - сказал Усик.

Усик получил статус обязательного претендента на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе, поскольку стал абсолютным чемпионом мира в своей предыдущей категории - первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Тайсон Фьюри в следующем поединке сразится в матче-реванше с Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версии WBC, принадлежащей американцу.

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