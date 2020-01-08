Усик назвал самого сложного соперника в супертяжелом весе
8 января, 2020, 19:47
Украинский боксер считает наиболее сложным соперником в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри
Об этом сообщает Usyk17 в youtube.
"С самим собой трудно. Но, думаю, с Фьюри будет сложнее. Он очень непредсказуемый тип: два метра ростом, непонятно, что у него в голове, как и у меня", - сказал Усик.
Усик получил статус обязательного претендента на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе, поскольку стал абсолютным чемпионом мира в своей предыдущей категории - первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
Тайсон Фьюри в следующем поединке сразится в матче-реванше с Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версии WBC, принадлежащей американцу.
- 8 января британский боксер Тайсон Фьюри назвал несправедливым решение отдать Александру Усику первое место в рейтинге WBO и назвал украинца бездомным.
- Напомним, британский тяжеловес Энтони Джошуа решил отказаться от титула чемпиона мира WBO , за который в следующем бою поспорит официальный претендент на пояс украинец Александр Усик.
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
-
Читайте также
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане