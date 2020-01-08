Украинский тренер Григорчук заявил, что готов возглавить "Динамо"

8 января, 2020, 14:50

Украинский тренер казахстанской "Астаны" Роман Григорчук признался, что не отказался бы возглавить киевское "Динамо"

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в YоuTube.

По словам Григорчука ему нравится подход руководства киевского "Динамо" и то, что клуб доверяет молодым перспективным футболистам.

"Я не тренировал топ-клубы, но, думаю, я готов к работе в клубе уровня" Динамо ", уверен в этом на 100%. Для подобной работы, а не конкретно в" Динамо ". Я вижу у клуба большой потенциал. Вижу тот путь, которым идет "Динамо" - поднятие молодых украинских футболистов на более высокий уровень. Вижу этот путь перспективным, но не думаю, что можно добиваться высоких результатов только за счет молодых игроков ", - сказал Григорчук.

54-летний Роман Григорчук возглавляет "Астану" с 2018 года. Также он тренировал запорожский "Металлург", "Черноморец", латвийские "Динабург", "Вентспилс" и азербайджанскую "Габала".