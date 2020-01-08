Украинский тренер Григорчук заявил, что готов возглавить "Динамо"
Об этом сообщает "ТаТоТаке" в YоuTube.
По словам Григорчука ему нравится подход руководства киевского "Динамо" и то, что клуб доверяет молодым перспективным футболистам.
"Я не тренировал топ-клубы, но, думаю, я готов к работе в клубе уровня" Динамо ", уверен в этом на 100%. Для подобной работы, а не конкретно в" Динамо ". Я вижу у клуба большой потенциал. Вижу тот путь, которым идет "Динамо" - поднятие молодых украинских футболистов на более высокий уровень. Вижу этот путь перспективным, но не думаю, что можно добиваться высоких результатов только за счет молодых игроков ", - сказал Григорчук.
54-летний Роман Григорчук возглавляет "Астану" с 2018 года. Также он тренировал запорожский "Металлург", "Черноморец", латвийские "Динабург", "Вентспилс" и азербайджанскую "Габала".
- 7 января Роман Григорчук заявил, что отклонил предложения по меньшей мере пяти российских клубов .
- В конце декабря 2019 сообщалось, что Роман Григорчук покинет "Астану" , из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате Казахстана.
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