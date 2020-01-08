Убийство двух девушек на Подоле: вторую подозреваемую взяли под стражу

8 января, 2020, 18:45

Шевченковский райсуд Киева арестовал подозреваемых в убийстве двух девушек на Подоле на 2 месяца без определения размера залога

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины ", - говорится в сообщении.

За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

"Оба подозреваемых отказались от общения с журналистами и прятали лица. Они дали определенные показания, но правдивость этих показаний следствие будет проверять следственным путем с учетом результатов экспертиз, в том числе судебно-медицинских относительно характера и локализации повреждений, полученных пострадавшими", - сказала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде".