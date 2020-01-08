Убийство двух девушек в Киеве: подозреваемого арестовали без права на залог

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и арестовал подозреваемого в двойном убийстве на 2 месяца без определения размера залога. Срок меры пресечения суд определил до 5 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что суд перешел к рассмотрению ходатайства столичной прокуратуры об избрании меры пресечения второй подозреваемой в убийстве девушек на Подоле.

Позиция прокуроров неизменна - содержание под стражей без определения размера залога.

19-летняя подозреваемая отказалась отвечать на вопросы журналистов и спрятала лицо от камер.

Напомним, что 4 января тела двух девушек были обнаружены в съемной на праздники квартире в Подольском районе Киева. Убитыми являются 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Об исчезновении девушек заявили еще 2 января. Тела, которые нашли в шкафу на балконе, были связаны и порезанные острым предметом. На убитых насчитали десятки ножевых ранений.