Убийство двух девушек в Киеве: подозреваемого арестовали без права на залог
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.
Также отмечается, что суд перешел к рассмотрению ходатайства столичной прокуратуры об избрании меры пресечения второй подозреваемой в убийстве девушек на Подоле.
Позиция прокуроров неизменна - содержание под стражей без определения размера залога.
19-летняя подозреваемая отказалась отвечать на вопросы журналистов и спрятала лицо от камер.
Напомним, что 4 января тела двух девушек были обнаружены в съемной на праздники квартире в Подольском районе Киева. Убитыми являются 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Об исчезновении девушек заявили еще 2 января. Тела, которые нашли в шкафу на балконе, были связаны и порезанные острым предметом. На убитых насчитали десятки ножевых ранений.
- 6 января на железнодорожном вокзале в Одессе полиция задержала подозреваемых в двойном убийстве 4 января в городе Киеве мужчину и женщину.
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