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Espreso.tvОбществоПолиция задержала подозреваемых в двойном убийстве в Киеве

Полиция задержала подозреваемых в двойном убийстве в Киеве

6 января на железнодорожном вокзале в Одессе полиция задержала подозреваемых в двойном убийстве 4 января в городе Киеве мужчину и женщину

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции города Киева.

"Мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий", - сообщают в пресс-службе.

"Сейчас с подозреваемыми, которых задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - добавляют в Нацполиции.

 

  • Напомним двойное убийство произошло 4 января на ул. Кирилловской в г. Киеве. Тогда в квартире хозяйка обнаружила тела двух девушек 17 и 20 лет с признаками насильственной смерти.

 

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