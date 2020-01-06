Полиция задержала подозреваемых в двойном убийстве в Киеве

6 января, 2020, 13:52

6 января на железнодорожном вокзале в Одессе полиция задержала подозреваемых в двойном убийстве 4 января в городе Киеве мужчину и женщину

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции города Киева.

"Мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий", - сообщают в пресс-службе.

"Сейчас с подозреваемыми, которых задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - добавляют в Нацполиции.