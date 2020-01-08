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Espreso.tvСпорт"Шахтер" вошел в топ-15 самых результативных клубов Европы

"Шахтер" вошел в топ-15 самых результативных клубов Европы


фото: shakhtar.com
В рейтинге самых результативных команд десятилетия "Шахтер" занял 14-ю строчку

Об этом сообщает Transfermarkt y instagram.

Наиболее результативной командой, начиная с 2010 года, стала испанская "Барселона", которой удалось забить 1579 голов, для этого каталонцам понадобилось 600 матчей. "Серебро" рейтинга забрал мадридский "Реал" - 1483 голов и 577 матчей. "Бронза" в мюнхенской "Баварии" - 1359 забитых мячей в 523 встречах.

Донецкий "Шахтер" занял 14-е место, в активе дончан 1027 голов, для этого понадобилось провести 452 матча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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