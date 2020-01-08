"Шахтер" вошел в топ-15 самых результативных клубов Европы
8 января, 2020, 15:55
В рейтинге самых результативных команд десятилетия "Шахтер" занял 14-ю строчку
Об этом сообщает Transfermarkt y instagram.
Наиболее результативной командой, начиная с 2010 года, стала испанская "Барселона", которой удалось забить 1579 голов, для этого каталонцам понадобилось 600 матчей. "Серебро" рейтинга забрал мадридский "Реал" - 1483 голов и 577 матчей. "Бронза" в мюнхенской "Баварии" - 1359 забитых мячей в 523 встречах.
Донецкий "Шахтер" занял 14-е место, в активе дончан 1027 голов, для этого понадобилось провести 452 матча.
- 16 декабря, стало известно, что по результатам жеребьевки Лиги Европы, в 1/16 финала донецкий "Шахтер" встретится с португальской "Бенфикой" , а немецкий "Байер" - с португальским "Порту".
- 8 января киевское "Динамо" заняло пятое место в рейтинге команд по количеству набранных очков в Лиге Европы за последние 10 лет, "Днепр" - 16-й.
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