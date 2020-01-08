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Espreso.tvСпорт"Динамо" попало в топ-5 лучших клубов десятилетия в Лиге Европы

"Динамо" попало в топ-5 лучших клубов десятилетия в Лиге Европы


фото: REUTERS
Киевское "Динамо" заняло пятое место в рейтинге команд по количеству набранных очков в Лиге Европы за последние 10 лет, "Днепр" - 16-й

Об этом сообщает Transfermarkt y twitter.

В рейтинге двадцатку лучших команд Лиги Европы, по количеству набранных очков за последние 10 лет, лучшей стала испанская "Севилья", которой удалось набрать 136 зачетных баллов за 67 матчей.

В списке нашлось место для двух украинских команд. Киевское "Динамо" расположилось на 5-й позиции, в активе столичного клуба 113 очков за 70 матчей, "Днепр" занял шестнадцатое место, финалист Лиги Европы-2015 набрал 77 пунктов 45 матчей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Of course @sevillafc on top! ------------------- #sevillafc #villarreal #rbsalzburg #lazio #sslazio #dynamokyiv #atleticomadrid #atletico #sporting #tottenham #spurs #psv #zenit

Сообщение, распространенный Transfermarkt (@transfermarkt_official)

 

 

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