"Динамо" попало в топ-5 лучших клубов десятилетия в Лиге Европы
8 января, 2020, 13:24
Киевское "Динамо" заняло пятое место в рейтинге команд по количеству набранных очков в Лиге Европы за последние 10 лет, "Днепр" - 16-й
Об этом сообщает Transfermarkt y twitter.
В рейтинге двадцатку лучших команд Лиги Европы, по количеству набранных очков за последние 10 лет, лучшей стала испанская "Севилья", которой удалось набрать 136 зачетных баллов за 67 матчей.
В списке нашлось место для двух украинских команд. Киевское "Динамо" расположилось на 5-й позиции, в активе столичного клуба 113 очков за 70 матчей, "Днепр" занял шестнадцатое место, финалист Лиги Европы-2015 набрал 77 пунктов 45 матчей.
- 16 декабря стало известно, что по результатам жеребьевки Лиги Европы, в 1/16 финала донецкий "Шахтер" встретится с португальской "Бенфикой" , а немецкий "Байер" - с португальским "Порту".
- 12 декабря в 6-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" не смогло переиграть швейцарское "Лугано" , сыграв вничью со счетом 1: 1, украинцы позорно покинули турнир.
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