"Динамо" попало в топ-5 лучших клубов десятилетия в Лиге Европы

8 января, 2020, 13:24

Киевское "Динамо" заняло пятое место в рейтинге команд по количеству набранных очков в Лиге Европы за последние 10 лет, "Днепр" - 16-й

Об этом сообщает Transfermarkt y twitter.

В рейтинге двадцатку лучших команд Лиги Европы, по количеству набранных очков за последние 10 лет, лучшей стала испанская "Севилья", которой удалось набрать 136 зачетных баллов за 67 матчей.

В списке нашлось место для двух украинских команд. Киевское "Динамо" расположилось на 5-й позиции, в активе столичного клуба 113 очков за 70 матчей, "Днепр" занял шестнадцатое место, финалист Лиги Европы-2015 набрал 77 пунктов 45 матчей.