"Динамо" лишилось бразильского футболиста
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Сидклей перешел в "Динамо" в июле 2018 года из бразильского "Атлетико Паранаэнсе". За полтора сезона он не смог стать основным игроком киевского клуба, провел во всех турнирах 23 матча и забил 1 гол. В нынешнем сезоне защитник не сыграл ни одного поединка за "Динамо".
Бразилец уже выступал за "Коринтианс". Перед трансфером в "Динамо", в первой половине 2018 года, защитник провел за команду 11 матчей в бразильской Серии А и 5 игр в Кубке Либертадорес, забил 2 мяча.
По итогам прошлого сезона "Коринтианс" занял в чемпионате Бразилии восьмое место, и в 2020 году будет выступать в квалификации самого престижного клубного турнира Южной Америки - Кубка Либертадорес.
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