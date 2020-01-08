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Espreso.tvСпорт"Динамо" лишилось бразильского футболиста

"Динамо" лишилось бразильского футболиста


фото: fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" отдало защитника Сидклея в аренду бразильскому "Коринтиансу"

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Сидклей перешел в "Динамо" в июле 2018 года из бразильского "Атлетико Паранаэнсе". За полтора сезона он не смог стать основным игроком киевского клуба, провел во всех турнирах 23 матча и забил 1 гол. В нынешнем сезоне защитник не сыграл ни одного поединка за "Динамо".

Бразилец уже выступал за "Коринтианс". Перед трансфером в "Динамо", в первой половине 2018 года, защитник провел за команду 11 матчей в бразильской Серии А и 5 игр в Кубке Либертадорес, забил 2 мяча.

По итогам прошлого сезона "Коринтианс" занял в чемпионате Бразилии восьмое место, и в 2020 году будет выступать в квалификации самого престижного клубного турнира Южной Америки - Кубка Либертадорес.

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