Показал пример Усику: Ломаченко превзошел супертяжеловеса Фьюри

8 января, 2020, 20:20

Украинец Василий Ломаченко опередил британского тяжеловеса Тайсона Фьюри в борьбе за звание лучшего 31-летнего боксера мира

Об этом сообщает ESPN .

Издание составило рейтинг лучших боксеров мира определенного возраста - от 31 до 40 лет.

Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко победил среди 31-летних боксеров. Среди других, украинец опередил бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и своего бывшего соперника - Гарри Рассела из США.

В свою очередь, другой украинец - Александр Усик, уступил в борьбе за звание лучшего боксера в возрасте 32 года американцу Теренсу Кроуфорд.

Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе.

Усик в конце 2019 года успешно дебютировал в поединке против американца Чазза Визерсупна в супертяжелом весе.

Рейтинг лучших боксеров мира от 31 до 40 лет

31 год - Василий Ломаченко (Украина)

32 года - Теренс Кроуфорд (США)

33 года - Йорденис Угас (Куба)

34 года - Деонтей Уайлдер (США)

35 лет - Елайдер Альварес (Колумбия)

36 лет - Сергей Ковалев (Россия)

37 лет - Геннадий Головкин (Казахстан)

38 лет - Кубрат Пулев (Болгария)

39 лет - Гильермо Ригондо (Куба)

40+ лет - Мэнни Пакьяо (Филиппины)