Показал пример Усику: Ломаченко превзошел супертяжеловеса Фьюри
Об этом сообщает ESPN .
Издание составило рейтинг лучших боксеров мира определенного возраста - от 31 до 40 лет.
Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко победил среди 31-летних боксеров. Среди других, украинец опередил бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и своего бывшего соперника - Гарри Рассела из США.
В свою очередь, другой украинец - Александр Усик, уступил в борьбе за звание лучшего боксера в возрасте 32 года американцу Теренсу Кроуфорд.
Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе.
Усик в конце 2019 года успешно дебютировал в поединке против американца Чазза Визерсупна в супертяжелом весе.
Рейтинг лучших боксеров мира от 31 до 40 лет
31 год - Василий Ломаченко (Украина)
32 года - Теренс Кроуфорд (США)
33 года - Йорденис Угас (Куба)
34 года - Деонтей Уайлдер (США)
35 лет - Елайдер Альварес (Колумбия)
36 лет - Сергей Ковалев (Россия)
37 лет - Геннадий Головкин (Казахстан)
38 лет - Кубрат Пулев (Болгария)
39 лет - Гильермо Ригондо (Куба)
40+ лет - Мэнни Пакьяо (Филиппины)
- Напомним, 8 января Тайсон Фьюри назвал несправедливым решение отдать Александру Усику первое место в рейтинге WBO и назвал украинца бездомным.
- Соперник Василия Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпиона в легком весе американец Теофимо Лопес был признан лучшим 22-летним боксером мира .
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