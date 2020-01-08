Рядом с Джошуа: соперник Ломаченко попал в необычный рейтинг лучших боксеров мира

8 января, 2020, 16:41

Соперник украинца Василия Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпиона в легком весе американец Теофимо Лопес признан лучшим 22-летним боксером мира

Об этом сообщает ESPN .

Обозреватели Дэн Рафал и Стив Ким назвали лучших боксеров мира всех возрастов, которым сейчас от 20 до 30 лет. Среди 22-летних победил чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Ломес, который станет следующим соперником Василия Ломаченко.

Лучшим 30-летним боксером признан чемпион мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа.

Среди 29-летних выиграл чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг) мексиканец Сауль Альварес.

31-летний Василий Ломаченко владеет титулами WBC, WBA и WBO в легком весе. Победитель поединка украинца с Лопесом станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Рейтинг лучших боксеров мира от 20 до 30 лет:

20 лет - Джозеф Адорно США)

21 год - Девин Хейни (США)

22 года - Теофимо Лопес (США)

23 года - Дэвид Бенавидес (США)

24 года - Эмануэль Наваррете (Мексика)

25 лет - Джервонта Дэвис (США)

26 лет - Наоя Иноуэ (США)

27 лет - Хосе Карлос Рамирес (США)

28 лет - Мигель Берчельт (Мексика)

29 лет - Сауль Альварес (Мексика)

30 лет - Энтони Джошуа (Великобритания)