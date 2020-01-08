Рядом с Джошуа: соперник Ломаченко попал в необычный рейтинг лучших боксеров мира
Об этом сообщает ESPN .
Обозреватели Дэн Рафал и Стив Ким назвали лучших боксеров мира всех возрастов, которым сейчас от 20 до 30 лет. Среди 22-летних победил чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Ломес, который станет следующим соперником Василия Ломаченко.
Лучшим 30-летним боксером признан чемпион мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа.
Среди 29-летних выиграл чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг) мексиканец Сауль Альварес.
31-летний Василий Ломаченко владеет титулами WBC, WBA и WBO в легком весе. Победитель поединка украинца с Лопесом станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.
Рейтинг лучших боксеров мира от 20 до 30 лет:
20 лет - Джозеф Адорно США)
21 год - Девин Хейни (США)
22 года - Теофимо Лопес (США)
23 года - Дэвид Бенавидес (США)
24 года - Эмануэль Наваррете (Мексика)
25 лет - Джервонта Дэвис (США)
26 лет - Наоя Иноуэ (США)
27 лет - Хосе Карлос Рамирес (США)
28 лет - Мигель Берчельт (Мексика)
29 лет - Сауль Альварес (Мексика)
30 лет - Энтони Джошуа (Великобритания)
- Напомним, 8 января американский боксер Гарри Рассел заявил, что намерен провести бой-реванш с Василием Ломаченко, которому он проиграл в 2014 году.
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