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Espreso.tvОбществоГосавиаслужба запретила полеты также и над Ираком, - Гончарук

Госавиаслужба запретила полеты также и над Ираком, - Гончарук

Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве не только Ирана, но и Ирака после крушения самолета МАУ

Об этом сообщил премьер-министра Алексей Гончарук в Facebook.

По его словам, запрет на полеты вступает в силу с полуночи 9 января 2020 года. Он распространяется на всех эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Украине.

Кроме того, Гончарук сообщил, что уже начинается внеплановая проверка самолетов МАУ

"Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО "Международные авиалинии Украины". Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", - сообщил Гончарук.

  • Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирака после ракетных ударов Ирана.
  • На брифинге премьер-министр Украины Гончарук заявил о прекращении использования украинскими авиакомпаниями иранского воздушного пространства.
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