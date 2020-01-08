Экс-игрок "Динамо" перешел в "Днепр-1"
8 января, 2020, 18:57
"Днепр-1" усилился бывшим защитником киевского "Динамо" Андреем Цуриковым
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
27-летний Андрей Цуриков, выступающий на позиции левого защитника пополнил состав "Днепр-1". Контракт с игроком заключен сроком на 3 года.
За карьеру футболист успел сыграть за запорожский "Металлург", киевское "Динамо", греческий "Левадиакос", "Александрию" и чешский "Яблонец" (из-за травмы так и не провел ни одного официального матча). В общем, на уровне УПЛ он сыграл 126 матчей и забил 8 мячей.
- 16 декабря спортивный клуб "Днепр-1" попрощался с Александром Кобахидзе , Игорем Загальским, Арамисом Кузиным и Юрием Романюком.
- В заключительном матче 18-го тура чемпионата Украины "Александрия" победила "Днепр-1" в игре с двумя удалениями и тремя одиннадцатиметровый.
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