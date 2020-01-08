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Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Динамо" перешел в "Днепр-1"

Экс-игрок "Динамо" перешел в "Днепр-1"


фото: scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" усилился бывшим защитником киевского "Динамо" Андреем Цуриковым

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

27-летний Андрей Цуриков, выступающий на позиции левого защитника пополнил состав "Днепр-1". Контракт с игроком заключен сроком на 3 года.

За карьеру футболист успел сыграть за запорожский "Металлург", киевское "Динамо", греческий "Левадиакос", "Александрию" и чешский "Яблонец" (из-за травмы так и не провел ни одного официального матча). В общем, на уровне УПЛ он сыграл 126 матчей и забил 8 мячей.

 

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