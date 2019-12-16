"Днепр-1" погнал сразу четырех футболистов
Об этом повидомояе официальный сайт днипровского клуба.
Футбольный клуб "Днепр-1" принял решение прекратить сотрудничество сразу с четырьмя футболистами. Среди них полузащитник Игорь Загальский, полузащитник Александр Кобахидзе, защитник Юрий Романюк и нападающий Арамис Кузин. Все игроки продолжат карьеру в других клубах.
Игорь Загальский за два сезона провел в составе "Днепра-1" 35 матчей в различных турнирах и забил 4 гола. Другой защитник, Юрий Романюк, сыграл за "Днепр-1" 15 игр (2 матча в чемпионате U-21 пятого Премьер-лиге и 8 в первенстве Первой лиги).
Александр Кобахидзе принял участие в 2 матчах Премьер-лиги и 1 кубковом поединке. Арамис Кузин играл за молодежный состав и в 15 матчах отличился 6-ю голами.
- В заключительном матче 18-го тура чемпионата Украины "Александрия" победила "Днепр-1" в игре с двумя удалениями и тремя одиннадцатиметровыми.
- 10 декабря стало известно, что представители английского "Манчестер Юнайтед" будут присутствовать на матче чемпионата Украины по футболу между "Днепр-1" и "Александрией".
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