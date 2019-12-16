"Днепр-1" погнал сразу четырех футболистов

16 декабря, 2019, 16:30

Спортивный клуб "Днепр-1" распрощался с Александром Кобахидзе, Игорем Загальским, Арамисом Кузиным и Юрием Романюком

Об этом повидомояе официальный сайт днипровского клуба.

Футбольный клуб "Днепр-1" принял решение прекратить сотрудничество сразу с четырьмя футболистами. Среди них полузащитник Игорь Загальский, полузащитник Александр Кобахидзе, защитник Юрий Романюк и нападающий Арамис Кузин. Все игроки продолжат карьеру в других клубах.

Игорь Загальский за два сезона провел в составе "Днепра-1" 35 матчей в различных турнирах и забил 4 гола. Другой защитник, Юрий Романюк, сыграл за "Днепр-1" 15 игр (2 матча в чемпионате U-21 пятого Премьер-лиге и 8 в первенстве Первой лиги).

Александр Кобахидзе принял участие в 2 матчах Премьер-лиги и 1 кубковом поединке. Арамис Кузин играл за молодежный состав и в 15 матчах отличился 6-ю голами.