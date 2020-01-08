Авиакатастрофа в Иране: экипаж был усилен из-за сложности рейса

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

"С учетом сложности и продолжительности рейса, состав экипажа самолета UR-PSR был усилен. В составе летного экипажа трое пилотов: командир Владимир Гапоненко, который имел 11600 часов налета на самолетах Boeing 737, в том числе 5500 часов в качестве КВС; инструктор на самолете Алексей Наумкин, который имел 12000 часов налета самолетах Boeing 737, в том числе. 6600 часов в качестве КВС, второй пилот Сергей Хоменко, который имел 7600 часов налета на самолетах Boeing 737 ", - говорится в сообщении.

В составе экипажа пассажирского салона шесть бортпроводников Игорь Матьков, старший бортпроводник; Екатерина Статник; Мария Микитюк; Валерия Овчарук; Юлия Сологуб; Денис Лихно.

"Тегеран не является простым аэропортом, все подготовки на самолетах Boeing 737, в процессе которых проверяется мастерство и способность пилотов действовать в аварийной ситуации, в последние годы проводятся исключительно здесь", - отметил вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский.

Он добавил, что самолет набрал высоту 2400 м. Учитывая опыт экипажа, вероятность ошибки - минимальная.

Также МАУ выразила соболезнования семьям и близким экипажа и пассажиров.