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Espreso.tvСпортАмериканский чемпион хочет отомстить Ломаченко за поражение

Американский чемпион хочет отомстить Ломаченко за поражение


фото: ringtv.com
Американский боксер Гарри Рассел намерен провести бой-реванш с украинцем Василием Ломаченко, которому он проиграл в 2014 году

Об этом сообщает Boxingnews24 .

По словам Рассела, который является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полулегком категории (до 57,2 кг), он намерен подняться в легкий вес (до 61,2 кг) ради боев против Василия Ломаченко и американца Джервонты Дэвиса.

"Я хочу драться с Ломаченко. Это тот поединок, который я хотел бы получить. До того, как завершится моя карьера, я хочу побывать в легком весе. Я был готов встретиться с Джервонтою Дэвисом в любой категории, в которой он желает драться. Мы можем сойтись с ним даже в промежуточном весе. Для меня нет никакой разницы ", - сказал Рассел.

Американец проиграл Василию Ломаченко в 2014 году в бою за вакантный титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полулегком весе.

Сейчас украинец является чемпионом мира в легком весе по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO.

Дэвис владеет титулом "регулярного" чемпиона WBA в легком весе.

  • Напомним, следующий бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса из США за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе должен состояться в апреле 2020 года .

 

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