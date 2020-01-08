349 млн евро: Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

8 января, 2020, 18:05

Авторитетное издание Transfermarkt обновило трансферную стоимость футболистов УПЛ, общая сумма всех игроков составляет 349 млн евро

Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на официальный сайт немецкого ресурса.

Наибольший прогресс у защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко, трансферная стоимость футболиста выросла на 4 млн евро и теперь составляет 10 млн евро. Наибольший регресс в хавбека донецкого "Шахтера" Майкона, новая цена на бразильца 6 млн евро (ранее - 8 млн евро).

Самым дорогим игроком остался полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков, немецкие эксперты оценивают вингера в 20 млн евро.