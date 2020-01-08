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Espreso.tvСпорт349 млн евро: Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

349 млн евро: Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ


фото: dynamo.kiev.ua
Авторитетное издание Transfermarkt обновило трансферную стоимость футболистов УПЛ, общая сумма всех игроков составляет 349 млн евро

Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на официальный сайт немецкого ресурса.

Наибольший прогресс у защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко, трансферная стоимость футболиста выросла на 4 млн евро и теперь составляет 10 млн евро. Наибольший регресс в хавбека донецкого "Шахтера" Майкона, новая цена на бразильца 6 млн евро (ранее - 8 млн евро).

Самым дорогим игроком остался полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков, немецкие эксперты оценивают вингера в 20 млн евро.

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