349 млн евро: Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
8 января, 2020, 18:05
Авторитетное издание Transfermarkt обновило трансферную стоимость футболистов УПЛ, общая сумма всех игроков составляет 349 млн евро
Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на официальный сайт немецкого ресурса.
Наибольший прогресс у защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко, трансферная стоимость футболиста выросла на 4 млн евро и теперь составляет 10 млн евро. Наибольший регресс в хавбека донецкого "Шахтера" Майкона, новая цена на бразильца 6 млн евро (ранее - 8 млн евро).
Самым дорогим игроком остался полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков, немецкие эксперты оценивают вингера в 20 млн евро.
- 5 января полузащитник "Динамо" Денис Гармаш после 13 лет в киевском клубе перешел в турецкий "Ризеспор" .
- Напомним, 4 января "Динамо" согласовало условия контракта с нигерийским вингером Олабираном Блессингом Муивой.
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