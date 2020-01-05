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Espreso.tvОбществоЗеленский встретился с главой МИД Омана

Зеленский встретился с главой МИД Омана


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Министерства иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Во время поездки в Оман Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Стороны обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Также был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $ 80 млн, и активизация контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов - учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм.

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