Стали известны детали ликвидации иранского генерала Сулеймани
Об этом сообщает DW.
По информации Bloomberg президент США Дональд Трамп решил нанести удар по командующему спецподразделением "Эль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-лейтенанту Касему Сулеймани вскоре после гибели американского контрактника во время ракетного обстрела военной базы вблизи города Киркук на севере Ирака 27 декабря .
Вслед за этим Трамп отдал своим старшим советникам распоряжение начать планирование операции, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника.
По данным одного из них, гибель американского гражданина Дональд Трамп воспринял как "пересечение красной линии". В четверг, 2 января, непосредственно перед авиаударом, один из спецбортов Белого дома доставил советника главы государства по вопросам национальной безопасности Роберта О'Брайена из штата Калифорния, где он проводил праздники, в Палм-Бич (штат Флорида) - там располагается имение, в котором Трамп по традиции проводит рождественские и новогодние каникулы.
Вместе с президентом США за ходом операции следили несколько сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ). Обеспечение секретности при этом играло ключевую роль. Команда Трампа не сообщила ни одному из иностранных правительств о предстоящей атаке, также не сообщили и сторонникам Демократической партии в Конгрессе США.
Влиятельный председатель юридического комитета Сената Конгресса США, республиканец Линдси Грэм 30 декабря играл с Трампом в гольф. Спецбрифинг для него в связи с авиаударом провели день спустя, пишет издание со ссылкой на самого Грэма. Был ли уведомлен кто-нибудь еще из законодателей, неизвестно.
Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Вскоре после его смерти духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каан. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи "Эль-Кудс" останутся неизменными.
- Напомним, 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи пообещал США отомстить за ликвидацию генерала Касема Сулеймани.
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