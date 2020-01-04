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Espreso.tvОбществоРябошапка уволил Чумака с должности военного прокурора

Рябошапка уволил Чумака с должности военного прокурора


фото: rbc.ua
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка освободил от должности военного прокурора Виктора Чумака и назначил его заместителем генпрокурора

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Решение об увольнении Виктора Чумака с должности военного прокурора было принято в связи с ликвидацией военной прокуратуры и реформой Генпрокуратуры, в результате которой 2 января начал работу новый Офис генерального прокурора.

Информацию о назначении Чумака заместителем Рябошапки обнародован на официальном сайте Офиса генпрокурора.

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