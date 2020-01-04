Рябошапка уволил Чумака с должности военного прокурора

4 января, 2020, 14:06

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Решение об увольнении Виктора Чумака с должности военного прокурора было принято в связи с ликвидацией военной прокуратуры и реформой Генпрокуратуры, в результате которой 2 января начал работу новый Офис генерального прокурора.

Информацию о назначении Чумака заместителем Рябошапки обнародован на официальном сайте Офиса генпрокурора.