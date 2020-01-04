Рябошапка уволил Чумака с должности военного прокурора
4 января, 2020, 14:06
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка освободил от должности военного прокурора Виктора Чумака и назначил его заместителем генпрокурора
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Решение об увольнении Виктора Чумака с должности военного прокурора было принято в связи с ликвидацией военной прокуратуры и реформой Генпрокуратуры, в результате которой 2 января начал работу новый Офис генерального прокурора.
Информацию о назначении Чумака заместителем Рябошапки обнародован на официальном сайте Офиса генпрокурора.
- Напомним, 26 декабря 2019 года Руслан Рябошапка заявил, что была создана новая специализированная прокуратура, которая будет заниматься вопросами военных преступлений и преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса.
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